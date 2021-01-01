Abla ve kardeşleri, ihtiyaç sahipleri için "tekerlekli sandalye ile tablet" kampanyası başlattı - Son Dakika

Abla ve kardeşleri, ihtiyaç sahipleri için "tekerlekli sandalye ile tablet" kampanyası başlattı

01.01.2021 11:31
Abla ve kardeşleri, ihtiyaç sahipleri için

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Nazlı Damlar ile 2 kardeşinin hayata geçirdiği kampanya kapsamında sağlanan tekerlekli sandalye ve tabletler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Nazlı Damlar ile 2 kardeşinin hayata geçirdiği kampanya kapsamında sağlanan tekerlekli sandalye ve tabletler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yaklaşık bir ay önce bir sabah yaşadığı geçici fiziksel rahatsızlık nedeniyle hareket edemeyen 13 yaşındaki Nazlı Damlar, bu durumdan çok etkilendi.

Engellilerin yaşadığı sorunları düşünen Nazlı, maddi imkansızlıklar nedeniyle tekerlekli sandalye alamayanlara yardımcı olabilmek için mavi kapak kampanyasına destek olmaya karar verdi.

Düşüncesini önce kardeşleri 10 yaşındaki Ömür ve 8 yaşındaki Mehmet'e anlatan Nazlı, anne babasının da olumlu karşılaması üzerine harekete geçti.

Nazlı ve kardeşleri, her gün çevrim içi gerçekleştirilen derslerine katılıp ödevlerini de yaptıktan sonra dışarıya çıkıp kampanyalarını anlatan broşürleri esnaf ve vatandaşlara dağıtıyor, sosyal medya hesaplarından da yaptıklarını anlatıyor.

Sosyal medyada yapılanları gören hayırseverlerin de ilgi göstermesi üzerine kardeşlerin kampanyası farklı bir boyuta ulaştı.

Bugüne kadar 25 tekerlekli sandalye sözü alan kardeşler, bunlardan 7'sini farklı şehirlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ayrıca uzaktan eğitimde kullanılmak üzere gönderilen 4 tablet de ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi.

Üç kardeşin yürüttüğü kampanyada toplanan mavi kapaklar da daha sonra tekerlekli sandalye alınmasında kullanılacak.

Nazlı Damlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sabah uyandığında belirli süre hareket edemediğini fark edince bu durumu sürekli yaşayanların aklına geldiğini söyledi.

Kardeşleriyle kapak toplamaya başladıklarını, durumdan haberdar olan komşularının da topladıkları kapakları kendilerine getirdiğini dile getiren Damlar, "Projemizi daha iyi anlatmak ve daha çok kişiye ulaşmak için sosyal medya hesapları açarak el broşürleri bastırdım. Sosyal medyada canlı yayınımıza bağlanan iş adamlarımız ve büyüklerimizden şu ana kadar 25 sandalye sözü aldık. İzmir, Ankara ve İstanbul'dan bizlere mavi kapak ve tekerlekli sandalye gönderdiler." dedi.

Sosyal medya üzerinden Mersin'den engelli bir vatandaşın babasının kendilerine ulaştığına işaret eden Damlar, "Tekerlekli sandalye ihtiyacının olduğunu söyledi. Ona sandalyemizi gönderdik. Diğer sandalyelerimiz de bizlere ulaştığında ihtiyacı olan engelli arkadaşlarımıza dağıtımını yapacağız." diye konuştu.

Damlar, 500 tekerlekli sandalye yardımına ulaşmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Pandemi döneminde canlı derslere bağlanmada sorun yaşayan arkadaşlarımızın tablet sorununu da çözdük. Bunu daha da genişleteceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Anne Bilgen Damlar da duyarlı davranışları dolayısıyla çocuklarıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Yetişkinlerin bile yapmaya korktuğu bir kampanyayı başlattıkları için çok mutluyum. Her zaman arkalarında olacağız. Maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyeceğiz." dedi.

İlçede esnaflık yapan Ali Zeytünlü ise destek olmak amacıyla topladığı kapakları çocuklara teslim ettiğini söyledi.

Çorumlu kuaför malzemesi toptancısı Turgay Ayyarkın da çocukların kampanyasından sosyal medyadan haberdar olduğunu belirterek, "Destek olmak için getirdiğim kapakları çocuklara teslim ettim. Engelli vatandaşlarımıza destek olan çocuklarımızın başarılarını diliyorum. Bu yaşta böyle bir sosyal faaliyette bulunmaları çok güzel bir davranış." diye konuştu.

Gümüşhacıköy, Tablet, Amasya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abla ve kardeşleri, ihtiyaç sahipleri için 'tekerlekli sandalye ile tablet' kampanyası başlattı - Son Dakika


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