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Ablaları ağaca asılı halde bulundu! Gözü yaşlı ağabey, kız kardeşinin tutuklanmasını istedi - Son Dakika

Ablaları ağaca asılı halde bulundu! Gözü yaşlı ağabey, kız kardeşinin tutuklanmasını istedi

Son Güncelleme: 23.10.2023 15:11

2 Eylül'de kaybolan iki çocuk annesi Nevrigül Alan, 18 Ekim'de ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Müge Anlı'nın programında yüzleşen Alan'ın kardeşleri canlı yayında birbirine girdi. Ablasının ölümünde kardeşi Nazmiye Tutaner'in parmağının olduğunu söyleyen Abdullah Tutaner, gözyaşları içinde kardeşinin tutuklanmasını istedi.

2 Eylül'de Bursa Gemlik'te kaybolan iki çocuk annesi 22 yaşındaki Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde, ağacı asılı halde ölü bulundu. Cenazesine, en son telefonda görüştüğü, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Doğan Aydın'ın işaret ettiği zeytinlik alanda ulaşıldı. Müge Anlı'nın programında yüzleşen Alan'ın kardeşleri birbirine girdi. Abi, olayda kız kardeşinin payı olduğunu söyleyerek tutuklanmasını istedi.

"ABLAM PARA KARŞILIĞI ERKEKLERLE BİRLİKTE OLDU"

Cinayete kurban gittiği ve ölümüne intihar süsü verildiği değerlendirilen Nevrigül Alan'ın iddiaların odağındaki kız kardeşi Nazmiye Tutaner, bugünkü canlı yayında, ablasının para karşılığı başka erkeklerle beraber olduğunu, eniştesi Remzi'nin bundan haberdar olduğunu hatta ablasından para istediğini iddia etti.

Nazmiye Tutaner, iddiaları sonrası hem eniştesi Remzi Alan'dan hem de ailesinden yalan söylediği, ablasına iftira attığı yönünde tepki aldı. Nazmiye Tutaner, ortaya attığı iddia sonrası "Birinin ağzını aradım" diyerek ablasının ölümüyle ilgili sosyal medyadan kendisine gelen "Doğan, Nevrigül'e tecavüz ediyor. Daha sonra asıp öldürdü" yazılı mesajı paylaştı.

"KARDEŞİM NAZMİYE TUTUKLANSIN"

Kardeşi Nazmiye'yi hedef alan ve bildiklerini gizlediğini iddia eden Abdullah Tutaner ise "Doğan denilen şahıs kimse, buraya gelsin. Kardeşim Nazmiye de tutuklansın. Nazmiye de çok şüphe var. Ablamla sürekli gezen Nazmiye'ydi. Ablamın her şeyi kardeşim Nazmiye biliyordu. Burada da Doğan'dan korkuyor ve anlatmıyor. Bu kız bize hainlik yapıyor" dedi.

NAZMİYE TUTANER: ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKUM YOK GELİP TUTUKLASINLAR

Ağabeyinin sözleri sonrası sinirlenen Nazmiye Tutaner, " Allah'tan başka kimseden korkum yok. Şu an gelip tutuklasınlar beni. Ben zaten ağabeyimi sevmiyorum. Ondan nefret ediyorum. Katil bulunduktan sonra alıp başımı gideceğim" diyerek öfkesine hakim olamadı.

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Son Dakika Hukuk Ablaları ağaca asılı halde bulundu! Gözü yaşlı ağabey, kız kardeşinin tutuklanmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ablaları ağaca asılı halde bulundu! Gözü yaşlı ağabey, kız kardeşinin tutuklanmasını istedi - Son Dakika
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