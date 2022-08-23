Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş (2) - Son Dakika
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Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş (2)

23.08.2022 13:12
Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş (2)

ABLASI DIŞARI ÇIKMASIN, DİYE EVE ALMIŞDicle Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan ve arama çalışmaları dünden beri sürdürülen Amed Donat'ın (10) amcası Resul Donat, "Kaybolduğunu akşam 19.00 sıralarında duydum. Saat 12.

ABLASI DIŞARI ÇIKMASIN, DİYE EVE ALMIŞ

Dicle Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan ve arama çalışmaları dünden beri sürdürülen Amed Donat'ın (10) amcası Resul Donat, "Kaybolduğunu akşam 19.00 sıralarında duydum. Saat 12.00 sıralarında evden çıkmış hatta ablası dışarı çıkmamasını söylemiş, 2-3 defa da eve almış ama o yine çıkmış. Arkadaşlarıyla birlikte gelmişler. Saat 15.00 sıralarında olmuş olay. Su da fazlaydı. Zaten küçük çocuk. Girdiğinde bir daha çıkamamış. Akşamdan beri burada bekliyoruz. AFAD ekibi de sabahtan beri çalışıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Dicle, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş (2) - Son Dakika
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