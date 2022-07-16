Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ablası eve kilitledi! 21 yaşındaki genç kız çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.