Ablası eve kilitledi! 21 yaşındaki genç kız çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ablası eve kilitledi! 21 yaşındaki genç kız çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı

16.07.2022 16:14

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10. kattaki evlerinin balkonundan, birbirine bağladığı çarşaflarla alt daireye inmeye çalışırken düştüğü iddia edilen 21 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi. Genç kızın ablası tarafından eve kilitlendiği öğrenildi.

Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede ablasıyla yaşayan Derya T. (21), ablasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından ablası genç kadını eve kilitleyerek dışarı çıktı.

Henüz 21 yaşındaydı! Ablasının eve kapattığı genç kız, alt kata çarşafla inmeye çalışırken feci şekilde can verdi

BİR ALT KATA İNMEK İSTEMİŞTİ

Evden çıkmak isteyen Derya T, birbirine bağladığı çarşaflarla alt kattaki daireye inmeye çalışırken aşağı düştü. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Henüz 21 yaşındaydı! Ablasının eve kapattığı genç kız, alt kata çarşafla inmeye çalışırken feci şekilde can verdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, 10. kattan düşen Derya T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldü Balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldü
Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ablası eve kilitledi! 21 yaşındaki genç kız çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Ablası eve kilitledi! 21 yaşındaki genç kız çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı
16:07 Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 16:27:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ablası eve kilitledi! 21 yaşındaki genç kız çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement