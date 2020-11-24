Isparta'da ablası ve eniştesini öldüren polis memuruna 2 kez müebbet hapis cezası - Son Dakika

Isparta'da ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş eniştesi Erkan Öztürk'ü çocuklarının gözleri önünde tabancayla vurarak öldüren polis memuru Uğur Doğan'a biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 17 Kasım tarihinde Davraz Mahallesi 142. Cadde'de bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca Davran Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'ndeki evine gitti. Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi polis memuru Uğur Doğan(47) geldi. Üçlü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Doğan, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ü 2 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak, olay yerinden kaçtı. Çift, olay yerinde hayatlarını kaybederken, çocukları koruma altına alındı.

Niğde'de yakalandı

Emniyet güçleri, katil zanlısı polis memuru Uğur Doğan'ın yer değiştirerek Niğde ilinde olduğunu ve burada bir pansiyonda sahte kimlikle konakladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, katil zanlısı Uğur Doğan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Doğan, Isparta'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Ağır tahrikten dolayı ceza indirimi istiyorum"

Uğur Doğan'ın yargılanmasına Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasıyla devam edildi. Tutuklu bulunan Doğan, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkemede, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığını ifade eden Uğur Doğan, olay günü kız kardeşi Ebru Öztürk'ün evine geldiğini ve aralarında borç para meselesi yüzünden tartışma çıktığını anlattı. Ablası Ebru Öztürk ile eniştesi Erkan Öztürk'ün borç istediği için kendisine hakaretler ettiğini ifade eden Doğan, "Sinirlenerek tabancamla ateş ettim. Suçu ağır tahrik altında işlediğim için ceza indirimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Uğur Doğan'a kardeşin kocası Erkan Öztürk'ü kasten öldürmek suçundan müebbet hapis, kız kardeşi Ebru Öztürk'ü öldürmekten de 'alt soydan birine karşı işlenmiş olması' nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında indirim uygulamadı. - ISPARTA