Ablasına kızdı, kendini bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ablasına kızdı, kendini bıçakladı - Son Dakika

Ablasına kızdı, kendini bıçakladı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde ablasıyla tartışan genç, bıçakla kendine zarar verdi.

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Samsun'un Bafra ilçesinde ablasıyla tartışan genç, bıçakla kendine zarar verdi.


Olay, Altınyaprak Mahallesi Konut 1. Sokak'ta 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, evde ablasıyla tartışan 23 yaşındaki M.K. sinirlerine hakim olamayarak elindeki bacağı göğsüne vurarak kendini yaraladı. Yaralanan genç olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri ekipleri evde inceleme yaptı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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