Son Dakika Haberleri: Ablasına Şiddet Uygulayan Eniştesini Yaralayan Sanığa 'Ağır Tahrik İndirimi'

Ablasına Şiddet Uygulayan Eniştesini Yaralayan Sanığa 'Ağır Tahrik İndirimi'

20 dakika önce

BOLU'da, ablasına şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Orhan Karanfil'i tabanca ile ateş ederek bacağından yaralayan Mehmet Cengiz, 'ağır tahrik indirimi' uygulanarak 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ablasına Şiddet Uygulayan Eniştesini Yaralayan Sanığa 'Ağır Tahrik İndirimi', System.String[]
BOLU'da, ablasına şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Orhan Karanfil'i tabanca ile ateş ederek bacağından yaralayan Mehmet Cengiz, 'ağır tahrik indirimi' uygulanarak 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Haziran ayında Aşağısoku Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde kahve işleten Mehmet Cengiz, uzun süredir ablasına şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Orhan Karanfil'in çalıştığı sanayi sitesindeki iş yerinin önüne gitti. Cengiz, yanında getirdiği tabancayla iş yerinden çıkan eniştesine 6 el ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Karanfil, esnaf tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Orhan Karanfil, hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, Mehmet Cengiz tutuklandı.

Hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından dava açılan Mehmet Cengiz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkemede son sözleri sorulan Cengiz, "Pişmanım, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Cengiz'in yaralama olayını ağır tahrik altında işlediğine hükmederek, indirim uygulayıp, sanığa 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi. Cengiz'e, kullandığı silahın ruhsatsız olması nedeniyle de 1 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi. Sanık, toplam 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:41 Kaynak: DHA

Bolu, Mehmet Cengiz, 3. Sayfa
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