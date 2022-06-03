Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu - Son Dakika
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Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu

03.06.2022 00:44

Karabük'te evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum atan 46 yaşındaki pratisyen hekim, polis ekipleri tarafından kabloyla ağaca asılı halde bulundu. Evli ve iki çocuk sahibi olan psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenildi.

Safranbolu ilçesinde meydana gelen olayda, özel bir hastanede doktorluk yapan Hüseyin Sezgin (46), akşam saatlerinde evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum attı. Sezgin'in kendisine zarar vereceğini düşünen ablası durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ablasına veda mesajı ile konum atan doktor, kabloyla ağaca asılı halde bulundu

AĞACA KABLOYLA ASILI HALDE BULUNDU

Konuma giden polis ekipleri evli ve iki çocuk sahibi Sezgin'i kabloyla ağaca asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ablasına veda mesajı ile konum atan doktor, kabloyla ağaca asılı halde bulundu

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sezgin'in cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ablasına veda mesajı ile konum atan doktor, kabloyla ağaca asılı halde bulundu
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Kaynak: İHA

Hüseyin Sezgin, Safranbolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu - Son Dakika


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00:44 Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu
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SON DAKİKA: Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu - Son Dakika
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