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Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika

Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor

23.01.2022 13:36
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor

LÖSEMİ teşhisi konulan 9'uncu sınıf öğrencisi Fatma Güneş (15), tedavi olmak için bir yıl önce eğitimine ara verip ailesi ile birlikte Batman'dan İzmir'e geldi.

LÖSEMİ teşhisi konulan 9'uncu sınıf öğrencisi Fatma Güneş (15), tedavi olmak için bir yıl önce eğitimine ara verip ailesi ile birlikte Batman'dan İzmir'e geldi. 6 ay önce ablası Hatice Güneş'ten (18) ilik nakli yapılan Fatma, sağlığına kavuşup, okuluna giderek arkadaşlarıyla buluşmayı istiyor.

Batman'da yaşayan Aynur Güneş (39) ve Ahmet Güneş (42) çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatma Güneş'e yaklaşık 13 ay önce, bel ağrıları ile başlayan şikayetleri üzerine bir dizi kan tahlili yapıldı. 9'uncu sınıf öğrencisi Fatma'ya lösemi teşhisi konuldu. İzmir'e gelen Fatma'nın kanser tedavisine S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. 6 ay önce ise Fatma'nın ablası Hatice Güneş'ten alınan ilik uyumlu çıkınca ilik nakli yapıldı. 1 yılı aşkın süredir kanser tedavisi gördüğü için okulundan ve arkadaşlarından uzak kalan Fatma, eğitimine başladığı günden bugüne kadar ilk kez karne alamadı. Arkadaşlarını, okulunu ve evini çok özleyen Fatma bir an önce sağlığına kavuşup okuluna dönmek istiyor.

'OKULDA OLMAYI ÇOK İSTERDİM'Tedavi için geldikleri İzmir'de İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin evinde anne, baba, abla ve 4 yaşındaki kardeşi Beritan Güneş ile birlikte kaldığını belirten Fatma Güneş,  "İlik nakli oldum, donörüm ablamdı. 2 ay hastaneden hiç çıkmadım. Annemle birlikte kapalı bir odada bekledim. Şimdi ise daha iyiyim, hastaneye kontrollere gidiyorum. En çok özlediğim şey gitarım. Sağlığıma kavuşup okuluma gitmek istiyorum. Okula giden bazı arkadaşlarım okuldan sıkıldığını söyleyerek gitmek istemediklerini dile getiriyorlar ama okul çok güzel bir yer. Ben hasta olmasam okulda olmayı çok isterdim. Okula gitmek, arkadaşlarımla olmak onlarla gezip eğlenmek istiyorum" dedi.'İLK MAAŞIMLA DERNEĞE BAĞIŞ YAPACAĞIM'Batman'da liseyi bitiren ve üniversite sınavına hazırlanırken kardeşinin tedavisi için bir anda kendini İzmir'de bulduğunu söyleyen abla Hatice Güneş de Fatma ile aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Fatma hastalanınca annem ve babam onunla birlikte İzmir'e geldi. Benim diğer kardeşlerime bakmam gerekiyordu. Fatma ile aramda kardeşliğin yanında güçlü bir bağ var. Doktor 'ilik vermeniz gerekiyor' dediğinde ben hissedip benim iliğimin uyacağını söyledim. Kardeşim 6 ay kemoterapi gördü. Ondan sonra ben İzmir'e geldim. Benden alınan ilik uyumlu çıktı. İzmir'e ameliyat için gelince geçen sene üniversite sınavına çalışamadım. Sağlık lisesi mezunuyum. Eczacı olmak istiyorum. Buraya gelmeden önce de Ege Üniversitesi'nde okumayı istiyordum. Bunun için çok çalışmam gerek. Eczacı olabilmek için çok çalışacağım ve ilerde bir iş sahibi olunca Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne bağışta bulunacağım. Derneğin bize yardımlarını unutamayız."İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan da kanser hastalığının çocukları okuldan geri bırakabildiğini kaydederek, "1 hatta 2 yıl hiç okula gidemiyorlar. Daha sonra onu telafi etmeye çalışıyorlar. Bir dernek üyemiz gelip onlara zaman zaman kitap okuyor. Yaşar Üniversitesi öğrencileri evlere gelip test çözmelerine yardımcı oluyor. Bol bol kitap okumalarını sağlıyoruz. Umarım bütün çocuklar sağlıklarıyla okula giderler ve sağlıklı karneler alırlar" diye konuştu.

Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor
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Fatma Güneş, Batman, Güneş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ablasından ilik nakli olan Fatma, okuluna kavuşacağı günü bekliyor - Son Dakika
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