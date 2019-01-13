Son Dakika Haberleri: Ablasını Başından Vurup, Öldürdü

Ablasını Başından Vurup, Öldürdü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Sinan G. (25), ablası Suzan Keleş'i (28) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Ablasını Başından Vurup, Öldürdü, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Sinan G. (25), ablası Suzan Keleş'i (28) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay dün gece saatlerinde, Köşklü Çeşme Mahallesi 553 Sokak'ta meydana geldi. Sinan G. evlerinde, evli ablası Suzan Keleş'i tabanca ile ateş ederek başından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Suzan Keleş'in öldüğü belirlendi. Ailesi, cinayeti Sinan G.'nin işlediğini, olayın ardından tabanca ile birlikte kaçtığını söyledi. Sinan G. adliyeye giderek teslim oldu.

Sinan G.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine babası Ali Osman G., annesi, eşi ve eniştesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:59 Kaynak: DHA

Gebze, Kocaeli, Güncel
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