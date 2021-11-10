Ablasını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Esenler'de ablasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 çocuğu olan maktul Yıldız Gül ile kardeşi Kemal Balkaya arasında zaman zaman "yaşam tarzı" gerekçesiyle tartışma yaşandığına yer verilerek, 21 Nisan'da ablası Yıldız Gül'le dışarı çıkan sanığın yanına suçta kullandığı bıçağı da aldığı kaydedildi.

Sanık Kemal Balkaya'nın maktul Gül'lü sigara içme bahanesiyle götürdüğü kuytu bir yerde boğazından bıçakladığı aktarılan iddianamede, sanığın yakalanmamak için maktulün telefon ve cüzdanını alarak uzak bir yere attığı belirtildi.

İddianamede, bıçakla yaraladığı ablasını yaralı halde olay yerinde bırakarak kaçan ve otogarda yakalanan sanığın pişman olduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Sanık Balkaya'nın ifadesinde maktulün kendisine hakaret ettiğini beyan ettiği belirtilen iddianamede, bu beyanı doğrular bir delilin bulunmadığı vurgulandı.

Haksız tahrik hükmünün yasal unsurlarının da gerçekleşmediğine vurgu yapılan iddianamede, sanık Kemal Balkaya'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.