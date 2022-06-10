Ablasını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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Ablasını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

10.06.2022 11:34
Ablasını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Esenler'de ablasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Esenler'de ablasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Balkaya katıldı. Maktul Yıldız Gül'ün kızı G.A. da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Müşteki G.A, çekindiği için gerçekleri söyleyemediğini, bu celse bildiği doğruları anlatmak istediğini ifade ederek, "Dayım 20 yıldır bizim evimize gelmemişti. O gün geldiğini görünce ben de merak ettim. Dayım üvey babamın nerede olduğunu sordu. Dayıma annemin beni tehdit ettiğini söyledim. Annem bunun üzerine sinirlendi. Bıçakla üzerime yürüdü. Dayım araya girip annemi sakinleştirdi." dedi.

Olay günü annesi ve sanık olan dayısının birlikte yaklaşık 45 dakika yürüdüklerini, kendisinin de onları takip ettiğini belirten G.A, annesinin dayısına yumruk atması üzerine ikisinin kavga ettiğini anlattı.

Dayısının sırtını döndüğü sırada annesinin çantasından çıkardığı bıçakla hamle yaptığını öne süren G.A, "Her ikisi de yere düştü. Bıçakla annemin vurduğunu görmedim. Korkup oradan uzaklaştım. İlk celse annemin vefatının etkisindeydim. Annem bana evdeyken saldırmıştı. Dayıma bir şey yapacağından endişe ettiğim için takip ettim. Annem yanında hep bıçak taşırdı." diye konuştu.

Sanık Kemal Balkaya da ablasının en ufak zarar görmesini istemediğini savunarak, "Ablamın neyin etkisi ile bu hale geldiğini bilmiyorum. Bir şekilde ailesine bile eziyet edecek hale gelmiş. Ablam kendi ailesini yıktığı gibi benim ve çocuklarımın hayatını da mahvetti." ifadelerini kullandı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kemal Balkaya'nın "kardeşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Fiilden sonraki hali, yargılama aşamasındaki tutum ve davranışları, verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkisini lehine takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, sanığın cezasını müebbet hapse çevirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 çocuğu olan maktul Yıldız Gül ile kardeşi Kemal Balkaya arasında zaman zaman "yaşam tarzı" gerekçesiyle tartışma yaşandığı belirtilerek, 21 Nisan'da ablası Gül'le dışarı çıkan sanığın yanına suçta kullandığı bıçağı da aldığı kaydedilmişti.

Balkaya'nın maktul Gül'ü sigara içme bahanesiyle götürdüğü kuytu yerde boğazından bıçakladığı anlatılan iddianamede, sanığın yakalanmamak için ablasının telefon ve cüzdanını alarak uzak bir yere attığı bildirilmişti.

İddianamede, bıçakladığı ablasını yaralı halde olay yerinde bırakarak kaçan ve otogarda yakalanan sanığın pişman olduğunu söylediği kaydedilmişti.

Sanık Balkaya'nın ifadesinde maktulün kendisine hakarette bulunduğunu beyan ettiği belirtilen iddianamede, bu beyanı doğrular bir delilin olmadığı vurgulanmıştı.

Haksız tahrik hükmünün yasal unsurlarının da gerçekleşmediği anlatılan iddianamede, sanık Kemal Balkaya'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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Kaynak: AA

Esenler, kavga, Güncel, Son Dakika

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