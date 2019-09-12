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Ablasını bıçaklayarak öldürdü

37 dakika önce

ADANA'da Ali Bilen (24), ablası Sultan Bilen'i (34) bıçaklayarak öldürdü.

Ablasını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

ADANA'da Ali Bilen (24), ablası Sultan Bilen'i (34) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Ali Bilen, sabah saatlerinde eve gelerek ablası Sultan Bilen'i bıçakladı. Ağır yaralanan Bilen olay yerinde öldü. Cinayetin ardından şüpheli, binadan çıkarken ev sahibi Zübeyde T.'ye, "Ablamı bıçakladım, ambulans çağırın" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, mahalleyi ablukaya aldı. Mahallede bulunan bir oduncuda gizlenen Bilen, suç aleti bıçakla yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçundan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih Mahallesi, Ali Bilen, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
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