Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım" - Son Dakika
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Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım"

01.04.2022 17:47

Samsun'da ablasını darp edip yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şahıs, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım?" dedi.

Samsun'da ablasını darp edip yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şahıs, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım?" dedi.

Olay, Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (31) ablası H.Ö.'yü aralarında çıkan tartışma sonucu darp ederek çeşitli yerlerinden yaralayıp hastanelik etti. Hastaneye kaldırılan H.Ö. tedavi altına alınırken, B.Ç. ise şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C., ablası ile sözlü tartıştığını ancak darp etmediğini ileri sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Ç., "Tartışma sırasında ablamın kafasına ve bacaklarına vurmadım. Bıçakla ve silahla kendisini tehdit etmedim. Kesinlikle ablama tüfekle de vurmadım. Ablamın neden yaralandığını bilmiyorum" dedi.

Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklanan B.Ç. duruşma çıkışı, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım" ifadelerini kullandı.

B.Ç., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(Muhammer Ay/ İHA)

Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım
Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım
Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım

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Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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