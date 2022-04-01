Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlının şaşkınlığı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım" - Son Dakika
Üye Girişi

Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlının şaşkınlığı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım"

01.04.2022 19:34

Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlının şaşkınlığı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım" Samsun'da ablasını darp edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım.

Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlının şaşkınlığı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım"

SAMSUN - Samsun'da ablasını darp edip yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım?" diye şaşkınlık yaşadı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç.ablası H.Ö.'yü aralarında çıkan tartışma sonucu darp ederek çeşitli yerlerinden yaralayıp hastanelik etti. Hastaneye kaldırılan H.Ö. tedavi altına alınırken, B.Ç. ise şikayet üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddette Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C. ablasın ile sözlü tartıştığını ancak darp etmediğini ileri sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Ç., "Tartışma sırasında ablamın kafasına ve bacaklarına vurmadım. Bıçakla ve silahla kendisini tehdit etmedim. Kesinlikle ablama tüfekle de vurmadım. Ablamın neden yaralandığını bilmiyorum" dedi.

Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklanan B.Ç. duruşma çıkışı, "Geçen hafta adam vurdum gelip adliyeden serbest kaldım. Şimdi nasıl tutuklandım" ifadelerini kullandı.

B.Ç. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlının şaşkınlığı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım
Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlının şaşkınlığı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım
Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlının şaşkınlığı: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım

YORUMLAR
500
Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım? Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım? Samsun'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolu trafiğe kapatıldı Samsun'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolu trafiğe kapatıldı Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlının şaşkınlığı: 'Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım' - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 19:41:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ablasını darp etmekten tutuklanan zanlının şaşkınlığı: "Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement