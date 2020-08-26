Ablasını döven eniştesini vurdu - Son Dakika

Ablasını döven eniştesini vurdu

- Ablasını döven eniştesini vurdu Adana'da bir kişi, kuaförden geç geldiği gerekçesiyle ablasını darp eden, annesini arayıp katliam yapmakla tehdit eden eniştesini çocuğunun gözü önünde vurdu Ağır yaralanan enişte hastanede yoğun bakıma alınırken, katil zanlısı kayınbirader tutuklandı Adana'da...

- Ablasını döven eniştesini vurdu

Adana'da bir kişi, kuaförden geç geldiği gerekçesiyle ablasını darp eden, annesini arayıp katliam yapmakla tehdit eden eniştesini çocuğunun gözü önünde vurdu

Ağır yaralanan enişte hastanede yoğun bakıma alınırken, katil zanlısı kayınbirader tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kişi, kuaförden geç geldiği için tartıştığı ablasını darp eden, annesini arayarak katliam yapmakla tehdit eden eniştesini çocuğunun gözü önünde silahla vurdu. Ağır yaralanan enişte hastanede tedavi altına alınırken, katil zanlısı kayınbirader tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası 49 yaşındaki Hıdır A. 15 yıllık eşini kıskançlık yüzünden sık sık dövdüğü için genç kadın, birkaç kez babasının evine gidip boşanma istedi. Ancak daha sonra çocukları için bu kararından vazgeçerek evine döndü. Bu arada 23 Ağustos günü kuaföre giden Hatice A. ve gelince eşi Hıdır A. "Neden geç kaldın" diye çıkıştı. Bunun üzerine Hatice A. "Sıra vardı. Kaşımı aldırdım" diye yanıt verdi. Bunun üzerine sinirlenen koca, kaşını aldırıp geç kaldığı için eşini darp etti. Kocasının fiziki ve sözlü şiddetine dayanamayan Hatice A. ertesi günü iki kızını alıp baba evine sığındı. Hatice A. durumu gözyaşları içinde annesine anlatınca üzülen annesi de ağlamaya başladığı sırada evde uyuyan Hatice A.'nın kardeşi Mehmet Ensari A.seslere uyandı. Annesi ve ablasının konuşmalarını kulak verince eniştesinin ablasını dövdüğünü öğrendi.

Bir süre sonrada Hıdır A. kayın validesini telefonla arayarak "Kızın çocuklarımı getirsin, yoksa katliam çıkar" diye tehdit etti. Bunları duyan Mehmet Ensari A. bir süre sonra evden ayrılıp eniştesinin yanına gitti. Eniştesiyle tartışan Mehmet Ensari A. 3 el ateş edip kaçtı. Bu anları Hıdır A.'nın 13 yaşındaki oğlu da gördü. Ağır yaralanan Hıdır A. çocuğun haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma kaldırılan Hıdır A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kısa süre sonra zanlıyı Bahçeşehir Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı. Zanlının kullandığı silah ise sulama kanalından dalgıç polisler tarafından çıkartıldı.

"15 yıldır bana şiddet uyguluyor"

Abla Hatice A. eşiyle 15 yıl önce evlendiğini o günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını. en sonda kuaföre gidip kaşını aldırdığı için darp ettiğini daha sonra da katliam yapacağını söyleyerek tehdit ettiğini ve bunu öğrenen kardeşinin de Hıdır A.'yı vurduğunu anlattı. Hıdır A.'nın 13 yaşındaki oğlu M.A. da ifadesinde babasının annesini sık sık dövdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı Mehmet Ensari A. ise eniştesini ablasına sürekli şiddet uyguladığı için vurduğunu söylediği öne sürüldü.

Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ablasını döven eniştesini vurdu

Hatice Çarpar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:08

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ablasını döven eniştesini vurdu - Son Dakika
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