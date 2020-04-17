Ablasını döven eniştesinin evini kundakladı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde saat 12.00 sıralarında bir kadın, eniştesine kızıp evi kundakladı. Yanan ev kullanılmaz hale geldi.



Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi 1442 sokak 18 nolu evde meydana geldi. İddiaya göre, Z.D. (48) isimli şahıs eşini dövünce, baldızı F.E. (29) eve gelip yaktı.



Mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede diğer odalara sıçradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Kundaklama ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olaydan sonra kaçan baldız F.D. polisler tarafından Tarsus Devlet Hastanesi civarında yakalandı. Gözaltına alınan F.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN