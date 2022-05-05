Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi! - Son Dakika
Üye Girişi

Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!

05.05.2022 12:38

Esenler'de tartıştığı ablası Yıldız Gül'ün boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddia edilen kardeş Kemal Balkaya'nın "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle yargılandığı duruşmada, savunmasını duyanlar "bu kadarına da pes" dedi. Önceki ifadelerinde ablasının kendisinden 20 yaş küçük biriyle birlikte olduğunu anlatan sanık, bu kez "Ablam elinde bıçakla düştü boynu kesildi" şeklinde savunma yaptı.

Esenler'de 20 Nisan 2021'de ablası Yıldız Gül'ü öldürdüğü iddiasıyla, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanık Kemal Balkaya, Bakırköy 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

"HOŞ GELDİN BİLE DEMEDİ"

Tutuklu sanık Kemal Balkaya, "Ablama gittiğimde yeğenlerim bana hoş geldin bile demedi. Korkmuş bir halleri vardı. Eniştemin nerde olduğunu sordum. Kız yeğenim tehdit edildiklerini söyledi. Ablam konuşmak için dışarı çıkmak istedi. Tehdit edildiklerini söyledikleri için endişelenmiştim. Çıkmadan önce mutfaktan bir meyve bıçağı alıp montumun cebine koydum" dedi.

"ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞUN VAR NE SEVGİLİSİ"

Ablasının, eşine boşanma davası açtığını, 2-3 ay önce de annesinin evine gittiğini anlattığını söyleyen şüpheli Kemal Balkaya, savunmasına şöyle devam etti: "Ablam 'İyi ki gitti yoksa başımıza bir şey gelecekti' dedi. Ben de aralarını bulmayı teklif ettim. Ablam eniştemi istemediğini, 1,5 yıldır bir sevgilisi olduğunu, onunla yaşamak istediğini söyledi. Ablama 'Çocukların var, zihinsel engelli bir çocuğun var, ne sevgilisi' dedim ama beni dinlemedi. Sevgilisinin Bursa'da, bizim mahallede yaşayan Vedat olduğunu söyledi. Vedat'ın aile bakacak karakterde biri olmadığını, çocuklarıyla neredeyse aynı yaşta olduğunu söyleyip, 'Utanmıyor musun bu durumdan' dedim. Bana 'Sen karışma' dedi. Bursa'ya döndüğümde Vedat'ın ailesiyle konuşup, birlikte yaşamaları konusunda onları ikna etmemi istedi.

"ARKAMDAN GELDİ, YUMRUKLA VURDU"

Kabul etmeyince ablam sinirlendi. Sen bunu yapmazsan, ben de senin yuvanı yıkarım, çocuklarından ayırırım dedi. Ağıza alınmayacak küfürler edince, 'Git kendin konuş' dedim. Bana birkaç kez yumruk attı. Ben de yumruk atarak karşılık verdim. Bursa'ya dönecektim, yürümeye başladım. Ablam arkamdan gelip yumrukla vurmaya başladı. Elinde bıçak olduğunu gördüm. Bu kez bıçakla vurmaya çalıştı. İki elimle bıçağı tuttum. Bu esnada ablamın ayağı bir yere takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üstüne düştüm. Ayağa kalktığımda ablamın boynundan kan geldiğini gördüm. Bilinçsiz bir şekilde ablamın çantasını, telefonunu ve elindeki bıçağı alıp oradan ayrıldım. Bıçağın yolda düştüğünü hatırlıyorum. Mutfaktan aldığım bıçağa ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

"ANNEM SEVGİLİSİ OLDUĞUNU KİMSEYE BAHSETMEMEMİ İSTEDİ"

Duruşmada dinlenen Yıldız Gül'ün kızı Gülsün Akyaz, "Annem, kendi annesi, babası ve kardeşleriyle uzun yıllardır görüşmüyordu. Dayımın o gün evimize gelmesi de bana garip gelmişti. Evde bir tartışma yaşanmadı. Tehdit olayı da olmadı. Ancak daha önce annem sevgilisi olduğundan kimseye bahsetmemi istememişti. Annemin de aile çevresinde tehdide maruz kaldığı konusunda bilgim yoktur" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Ablasının boğazını keserek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Son dakika haberi | Ablasının boğazını keserek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Adana Büyükşehir, Evde Bakım, Sağlık ve Hasta Nakil Hizmetlerini Sürdürüyor Adana Büyükşehir, Evde Bakım, Sağlık ve Hasta Nakil Hizmetlerini Sürdürüyor

Engelli, Esenler, Nisan, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi! - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 13:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement