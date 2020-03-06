Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da geçtiğimiz Aralık ayında ablasını kucağında bebeği olduğu sırada öldüren zanlı yakalandı.

Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da geçtiğimiz Aralık ayında ablasını kucağında bebeği olduğu sırada öldüren zanlı yakalandı.

Olay, 26 Aralık 2019'da Yenişehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi'nde bulunan Timuçin Apartmanı'nda meydana gelmişti. Gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesi duyan bina görevlisi polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdiklerinde kucağında bebeği olan Deniz K.'yı ağır yaralı olarak bulmuştu. Hastaneye kaldırılan Deniz K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın zanlısı S.K. kaçarak izini kaybettirmişti. Güvenlik güçlerince yapılan titiz çalışma sonucu S.K., Diyarbakır'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

(Aydın Yorat - Yakup Ermiş/İHA)

Diyarbakır, Yenişehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
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Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı
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