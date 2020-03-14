Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi - Son Dakika

Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi

6 saat önce

KONYA'da eniştesi Müslüm Kip ile kavga ederken tabancayla rastgele ateş açan Hüseyin B. (37), bu sırada pencereden bakan ablası Bahtiyar Kip'in (44) ölümüne neden oldu.

Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi, System.String[]

KONYA'da eniştesi Müslüm Kip ile kavga ederken tabancayla rastgele ateş açan Hüseyin B. (37), bu sırada pencereden bakan ablası Bahtiyar Kip'in (44) ölümüne neden oldu. Ağabeyi Haydar B. ile birlikte gözaltına alınan Hüseyin B.'nin, sağlık kontrolüne getirilirken şarkı söylemesi dikkat çekti.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Müslüm Kip, sabaha karşı birlikte eve geldiği kayınbiraderi Hüseyin B. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü, sokağa taştı. Kavga sırasında Hüseyin B., yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etti. Hüseyin B.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan ikisi, kavgayı pencereden izleyen ablası Bahtiyar Kip'e isabet etti.

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar Kip, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B.'yi gözaltına aldı.

Ağabeyiyle birlikte sağlık kontrolü için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hüseyin B.'nin kameralara bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
İtalya'da karantina sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, pencerelerde şarkı söylüyor Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı

Son Dakika Haberleri
17:40 Bülent Uygun: "Kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi"
17:40 Kayseri'de çarpışan iki otomobilden biri evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
17:38 Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (2)
17:35 Yunanistan sınırı İHA ile havadan, özel harekatçılarla kara ve sudan takipte
17:35 Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:48:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]