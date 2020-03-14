Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (2) - Son Dakika

Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (2)

6 saat önce

PENCEREDEKİ ABLASINI YANLIŞLIKLA VURMUŞKonya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (2), System.String[]

PENCEREDEKİ ABLASINI YANLIŞLIKLA VURMUŞ

Konya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Denetimli serbestliği bulunan ve yaralama, kasten yaralama, hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan poliste 26 suç kaydı bulunan Hüseyin B.'nin dün akşam saatlerinde aynı sokakta oturan eniştesinden maddi yardım istediği, eniştesinin de bu talebi geri çevirince uzun süre tartıştıkları ortaya çıktı.

Hüseyin B.'nin sabah saatlerinde evine giderek yine tartıştığı, kapı eşiğinde duran eniştesine ruhsatsız ve kurısıkıdan bozma tabancası ile ateş ettiği ancak bu sırada pencerede duran ablasını vurduğu tespit edildi. Hüseyin B.'nin suç aleti tabancayı ise babasının evinin arkasına sakladığı saptandı.

ABLAMI BEN ÖLDÜRMEDİM

Emniyetteki ifadesinde ablasının kendisinin öldürmediğini ileri süren Hüseyin B., "Ben enişteme doğru ateş ettim. Ablamı ben öldürmedim. Ben bir el ateş ettim. Ablamı başkası öldürmüştür' dediği ifade edildi.

Hüseyin ve Haydar B. Kardeşler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:46 Kaynak: DHA
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