Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3) - Son Dakika

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Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3)
6 saat önce
KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBESTKonya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:30 Kaynak: DHA
KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBEST
Konya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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