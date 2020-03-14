Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3) - Son Dakika

Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3)

6 saat önce

KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBESTKonya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3), System.String[]

KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBEST

Konya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Hüseyin Başaran, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:30 Kaynak: DHA
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