Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3) - Son Dakika

KENDİ TUTUKLANDI AĞABEYİ SERBEST

Konya'da eniştesi Ebumüslim Kip ile kavga ederken tabancayla ablası Bahtiyar Kip'in ölümüne neden olan Hüseyin Başaran tutuklandı ağabeyi Haydar Başaran adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.