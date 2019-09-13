Son Dakika Haberleri: Ablasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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Ablasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

2 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ablasını evde bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Ablasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ablasını evde bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi 73112 Sokak'taki 3 katlı müstakil evin ikinci katında Sultan B'nin (35) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeşi Ali B'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde dün bir kişinin bıçaklandığı ihbarını alan polis ve 112 Acil Servis ekipleri gittikleri adreste Sultan B'yi yerde hareketsiz yatarken bulmuştu. Yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlenmiş, olayın şüphelisi olarak firari kardeşi Ali B. yakalanmıştı.

Fatih Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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