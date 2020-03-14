Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi Konya'da eniştesiyle kavga ederken rastgele ateş ederek ablasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki şüpheli kardeş adliyeye sevk edildi.

Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da eniştesiyle kavga ederken rastgele ateş ederek ablasının ölümüne neden olduğu iddia edilen iki şüpheli kardeş adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. ve ağabeyi Haydar B.(39), ablasının evine gitti. Gece de tartıştıkları öğrenilen abla, iki kardeşi ve eniştesi arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin B. ruhsatsız silahını çıkararak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu abla Bahtiyar Kip kolundan ve karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden uzaklaşan iki kardeş kuru sıkıdan bozma ruhsatsız silahı babalarının evinin arkasında bulunan bir kovuğa sakladı. Polis olayla ilgili şüpheli kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden Hüseyin B.'nin yaralama, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, silahla tehdit ve hırsızlık gibi 26 suç kaydı olduğu öğrenildi. Denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen şüphelinin, "Ben öldürmedim, ablama ateş etmedim" dediği öğrenildi.

Şüphelileri polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi

Konya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:53:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ablasını öldüren şüpheli kardeşler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]