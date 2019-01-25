Ablasını Öldürüp İntihar Etmiş Gibi Gösteren Sanığa Dava

Güngören'de, ablasını öldürdükten sonra doğal gaz borusuna asarak intihar etmiş gibi gösteren sanık hakkında "kardeşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güngören'de, ablasını öldürdükten sonra doğal gaz borusuna asarak intihar etmiş gibi gösteren sanık hakkında "kardeşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Haziran 2018'de Güngören'de maktul Hatice Uzun'un doğal gaz borusuna bağlanmış iple kendisini astığının ihbar edildiği anlatılarak, olay yerine giden polisin incelemesinin ardından olayı "şüpheli ölüm" olarak kaydetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Maktul Uzun'un şüpheli ölümü üzerine sanık Bilal Takır'ın 2 Temmuz 2018'de 155 ihbar hattını arayarak "Bacımı öldürdüm, gelip beni alın" dediği ve olay yerine giden polislerce sanığın yakalandığı ifade edilen iddianamede, maktul Hatice Uzun ile sanık Bilal Takır'ın kardeş oldukları kaydedildi.



İddianamede ifadesine yer verilen sanık Bilal Takır, ablasının eşi olan Osman Uzun'un kendisini aradığını, "ablasının başka erkeklerle ilişkisi olduğuna dair fotoğraflar gösterdiğini ve boşanmak istediğini" söylediğini aktararak, bunun üzerine ablasının kaldığı eve gittiğini söyledi.



Ablası Hülya Uzun ile aralarında tartışma çıktığını, istemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablasının boğaz kısmını iki eliyle sert bir şekilde sıktığını anlatan Takır, bir süre sonra hareketsiz bir şekilde yere yüzü koyun düşen ablasının hareket etmediğini ve nefes almadığını anlattı.



Sanık Takır, ifadesinde, ablasının hareket etmediğini görünce panik yaptığını, dışarı çıkıp namaz kıldıktan sonra tekrar eve gittiğini, ablasını intihar etmiş gibi göstermek amacıyla onu doğal gaz borusuna astığını belirterek, daha sonra "Belki kurtulur diye" komşulara haber verdiği kaydetti.



İddianamede, sanık Bilal Takır'ın, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



İddianamenin gönderildiği Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesi üzerine, sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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