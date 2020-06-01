Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş (2) - Son Dakika

Ablasını şiddetten korumak isterken öldürülen üniversiteli Mehmet Ali, ailesine de bakıyormuş (2)
TOPRAĞA VERİLDİKonya'da, iddiaya göre şiddet gören ablasının durumunu konuşmak için eniştesinin ailesinin evine giden ve demir çubuklarla dövülerek, öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel için Hocacihan Tatbikat Camii'nde cenaze namazı kılındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'da, iddiaya göre şiddet gören ablasının durumunu konuşmak için eniştesinin ailesinin evine giden ve demir çubuklarla dövülerek, öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel için Hocacihan Tatbikat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Demirel'in cenazesine, ailesi ve yakınları katıldı. Demirel'in tabutunun üzerine, bekar olduğu ve damatlığını giyemediği için ailesi tarafından ceketi konuldu. Mehmet Ali Demirel'in cenazesi, namazın ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 05:01 Kaynak: DHA
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