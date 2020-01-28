ABLASINI TEHDİT ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADINA 'YAŞAM TARZINA MÜDAHALE' DAVASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABLASINI TEHDİT ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADINA 'YAŞAM TARZINA MÜDAHALE' DAVASI - Son Dakika

ABLASINI TEHDİT ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADINA 'YAŞAM TARZINA MÜDAHALE' DAVASI

6 saat önce

Yüksel KOÇ / Başörtüsünü çıkarmak istediği için ablasına hakaret ve tehdit içerikli mesaj attığı öne sürülen kadın ve eşine, "Tehdit" ve "Cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle...

ABLASINI TEHDİT ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADINA 'YAŞAM TARZINA MÜDAHALE' DAVASI, System.String[]

Yüksel KOÇ/

Başörtüsünü çıkarmak istediği için ablasına hakaret ve tehdit içerikli mesaj attığı öne sürülen kadın ve eşine, "Tehdit" ve "Cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, C.B. isimli kadının başörtüsünü çıkarmak istediğini söylediği iddiasıyla kız kardeşi S.K. ve S.K.'nın eşi K.K. tarafından cep telefonundan atılan mesajla tehdit ve hakaret edildiği belirtildi.

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE ETTİLER

S.K. ve eşi K.K.'nın WhatsApp üzerinden yolladığı mesajlar ile C.B.'nin yaşam tarzına müdahale ettikleri kaydedilen iddianamede, S.K. ve K.K.'nın, "Tehdit" ve "Cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarını işledikleri belirtildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

S.K. ve K.K.'nın atılı suçlardan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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