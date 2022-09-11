ABLASINI ZİYARET ETTİKTEN SONRA KAYBOLDU - Son Dakika
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ABLASINI ZİYARET ETTİKTEN SONRA KAYBOLDU

11.09.2022 10:02

ZONGULDAK'ta bir geri dönüşüm fabrikasında işçi olarak çalışan Bağış Köroğlu (44) köyde yaşayan ablasını ziyaret ettikten sonra kayboldu.

ZONGULDAK'ta bir geri dönüşüm fabrikasında işçi olarak çalışan Bağış Köroğlu (44) köyde yaşayan ablasını ziyaret ettikten sonra kayboldu. 9 gündür haber alınamayan Bağış Köroğlu'nun ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi hayatından endişe ettikleri 3 çocuk babası Köroğlu'nun bulunmasını istedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan Bağış Köroğlu, 2 Eylül'de baba ocağı olan Köroğlu köyüne geldi. Köyde ablasının evinde misafir olan Bağış Köroğlu, 3 Eylül'de akrabalarıyla zaman geçirdikten sonra babasına 'Zonguldak'a çocuklarımın yanına gidiyorum. Ertesi gün de fabrikadan elbiselerimi alıp döneceğim' diyerek köyden ayrıldı. Köroğlu'nun yakınları, çalıştığı yerde maaşını alamadığını ve ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtti. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp bildiriminde bulundu. 3 çocuk babası Bağış Köroğlu için yakınları durumu polise de bildirdi. Ekipler Köroğlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Ailesi ise bu kadar uzun süre haber alamadıkları için Bağış Köroğlu'nun hayatından endişe duymaya başladıklarını söyledi. Bağış Köroğlu'nun yakınları ise evlerinin önündeki uçurumun kenarından 'belki gelir' diyerek gece gündüz yolu gözlüyor.

'ÇARŞIYA İNDİ ONDAN SONRA HABER ALAMADIK'

Oğlunun Çaycuma Erenköy'de bir fabrikada çalıştığını söyleyen Hasan Köroğlu (67), Çalıştığı yerde maddi sıkıntıları olmuş, 3 ay para alamamış. Ben kendisine ulaştım. 'Dünyanın sonu değil ki bırak gel' dedim. Bırak gel deyince o akşam ablasının yanına geldi. Ablasında o akşam misafir oldu. Ertesi gün beni arayarak 'Zonguldak'a çocuklarımın yanına gidiyorum. Ertesi sabah da iş yerine gidip elbiselerimi alıp dönüp geleceğim' dedi. Çocuğum çarşıya indi, ondan sonra haber alamadık dedi.

Hasan Köroğlu, Ben yeter ki oğlumu göreyim başka bir şey istemiyorum. Ben parasal falan bir şey istemiyorum, oğlumu göreyim yeter. Nerede olursa olsun gideceğim yanına onu görmeye. Jandarmaya da polise de gittik, araştırıyorlar. Herkes toplandı, çoluk çocuk yeğenler toplandı burada. Ben de gece uykusu kalmadı. Oğlumun nereye gittiği belli değil. Benim telefonda görüşmemde 9'uncu ayın 2'si saat 23.20'den itibaren bir daha iletişim kuramadık. Akşam 8 gibi köyden çıktı o zamandan beri yok diye konuştu.

'YAVRUM SES VER, NEREDEYSEN ÇIK'

İşini değiştirdikten sonra oğlunun değişmeye başladığını ifade eden anne Hayriye Köroğlu (64) da gözyaşlarına içinde 3 ay önce Çaycuma'da işe başladı. İşe başladıktan sonra orada değişti. Önceki işi daha iyiydi. Kandırdılar mı çocuğumu ne yaptılar bilemiyorum. Çoluk çocuğuna bakıyordu. Patronu maaş vermeyince ailesiyle sorunlar yaşadı. Oğlum gel eve. Seni özledim, çocukların yeğenlerin seni bekliyor. Oğlum yeter ki çıksın gelsin, seslensin. Bizi çok üzdü bir haftadır. Bir haftadır yanıp tutuşuyoruz, ağlıyoruz. Gel oğlum. 1 haftadır seni bekliyoruz. Çocuklar 'baba diye ağlıyor yavrum' Sen böyle değildin, niçin böyle yaptın. Bizi üzüyorsun yavrum. Ses ver, neredeysen çık dedi.

Bağış Köroğlu'nun ailesinin yaşadığı köydeki evinin önünde toplanan yakınları bir yandan köye gelen yolu izlerken bir yandan da ondan gelecek iyi haberi bekliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Zonguldak, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABLASINI ZİYARET ETTİKTEN SONRA KAYBOLDU - Son Dakika

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