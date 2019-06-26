Son Dakika Haberleri: Ablasını ziyarete geldi, kayboldu (2)
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Ablasını ziyarete geldi, kayboldu (2)

16 dakika önce

TEKİRDAĞ'DA BULUNDUTekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden Manavgat'ta oturan ablasını ziyarete gelen ve dün sabaha karşı ortadan kaybolan Selçuk Uruk bulundu.

Ablasını ziyarete geldi, kayboldu (2), System.String[]

TEKİRDAĞ'DA BULUNDU
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden Manavgat'ta oturan ablasını ziyarete gelen ve dün sabaha karşı ortadan kaybolan Selçuk Uruk bulundu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekiplerinin arama çalışması başlattığı Selçuk Uruk'un, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından Tekirdağ Hayrabolu'da olduğu anlaşıldı. Ablasının cep telefonuyla ulaştığı Selçuk Uruk, canı sıkıldığı gerekçesiyle Manavgat'tan ayrılıp Hayrabolu'ya geldiğini söyledi. Selçuk Uruk'un Hayrabolu'ya nasıl gittiği ise öğrenilemedi.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Manavgat, Selçuk, Hayrabolu, Güncel
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