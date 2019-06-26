Ablasını ziyarete geldi, kayboldu (2)
16 dakika önce
TEKİRDAĞ'DA BULUNDUTekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden Manavgat'ta oturan ablasını ziyarete gelen ve dün sabaha karşı ortadan kaybolan Selçuk Uruk bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'DA BULUNDU
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden Manavgat'ta oturan ablasını ziyarete gelen ve dün sabaha karşı ortadan kaybolan Selçuk Uruk bulundu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekiplerinin arama çalışması başlattığı Selçuk Uruk'un, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından Tekirdağ Hayrabolu'da olduğu anlaşıldı. Ablasının cep telefonuyla ulaştığı Selçuk Uruk, canı sıkıldığı gerekçesiyle Manavgat'tan ayrılıp Hayrabolu'ya geldiğini söyledi. Selçuk Uruk'un Hayrabolu'ya nasıl gittiği ise öğrenilemedi.
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek
AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı
Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı
Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi