Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp, öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp, öldü - Son Dakika

Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp, öldü

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ziyaret için gittiği ablasının müstakil evinin dış kapı merdiveninden düşen Ali Özkan (68) hayatını kaybetti.

Ablasını ziyarete gitti, merdivenden düşüp, öldü, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ziyaret için gittiği ablasının müstakil evinin dış kapı merdiveninden düşen Ali Özkan (68) hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan emekli işçi Ali Özkan, Göveçlik Mahallesi 231 Sokak'ta yaşayan ablası Alime Akman'ı (70) ziyarete gitti. Özkan, evin dış kapısındaki merdiven basamaklarını çıkarken dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başını beton zemine çarpan Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Acı haberi duyan Özkan'ın yakınları, olay yerine akın etti. Bazı yakınları, Özkan'ın cenazesine uzaktan bakarak gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Özkan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Merkezefendi, Ali Özkan, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:04 Kaynak: DHA
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