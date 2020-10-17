Ablasının anısını mahallelerin duvarlarına yaptığı resimlerle yaşatıyor - Son Dakika

Ablasının anısını mahallelerin duvarlarına yaptığı resimlerle yaşatıyor

17.10.2020 11:11

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Aydın Durmuş, duvarlara yaptığı resimle mahalleleri güzelleştiriyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Aydın Durmuş, duvarlara yaptığı resimle mahalleleri güzelleştiriyor.

İlçenin Cudibey Mahallesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki Durmuş, resim öğretmeni olan ablasının 1992 yılında bir kaza sonucu yaşamını yitirmesinin ardından 2000 yılında amatör olarak resim yapmaya başladı.

Durmuş, bir kamu kurumundan 2010 yılında emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ablasından öğrendiği resim sanatını amatör olarak evde oluşturduğu atölyesinde yapmaya devam etti. Zamanla resim konusundaki yeteneğini keşfeden 3 çocuk babası Durmuş, evinin bodrumuna, bahçesine ve dış kapının duvarlarına yağlı boya ile doğa resimleri yapmaya başladı.

Kullanılmış tuvallerin üzerine yeni resimlerde yapan Durmuş, Cudibey ve Elmaalan mahallelerinde boş duran duvarlara akrilik plastik boya malzemesi kullanarak, manzara resimleri yapıp, görüntü kirliliğinin önüne geçmeye çalıştı.

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında resim öğretmeni olan ablasının yaptığı resimlere özendiğini söyledi.

Ablasının kaza sonucu vefat etmesinin ardından yıllar sonra resim yapma yeteneğini farkettiğini ifade eden Durmuş, 2000 yılında resim yapmaya başladığını ve kendisini zamanla geliştirdiğini belirtti.

Durmuş, ablası gibi doğa ve manzara resimleri yapmayı sevdiğini anlatarak, "Resim öğretmeni ablamın çalışmalarına özenerek başladım. O zamanlar ablamın resimlerinin aynısını yapmaya çalışmak bana çok büyük mutluluk verirdi. Ablamın bana o yıllarda verdiği destekle yıllar sonra amatör olarak resim yapmaya başladım. Elektrik panolarına, köy evlerinin duvarlarına resim yaparak, ilerledim." dedi.

Mahallede bulunan ev ve iş yerlerinin duvarlarını boş görünce belediyenin her şeye yetişemeyeceğini düşünerek, manzara resimleri yapmaya başladığını dile getiren Durmuş, "Bu duvarlar daha önce belediye tarafından boyanmış ancak boş duruyordu. Ülkemizin en güzel yerlerini duvarlara resmederek, insanların beğenisine sundum." diye konuştu.

"İlçe merkezinde de belirlenen yerlere resimler yapmayı planlıyoruz"

Trabzon'un ve mahallenin özelliklerini taşıyan resimler yaptığını aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Yeşillik, deniz, selender, el işi yapan kadınların resimleri, şelale, kayık, motor ile evlerin yanı sıra Atatürk Köşkü, Uzungöl ve Trabzonspor'un logosunu da duvarlara yansıttım. Bunlar tamamen şehrimi ve mahallemizi güzelleştirmek adına yaptığım çalışmalardır. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy da bu çalışmalarıma boya desteğinde bularak, yardımcı oluyor. İlçe merkezinde de belirlenen yerlere resimler yapmayı planlıyoruz."

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ise başkan olduğu günden beri belediyenin yol ve su çalışmalarının ötesinde şehrin güzelleşmek adına girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Gürsoy, sanata, sanatçıya ve kültüre önem verdiğini işaret ederek, "Burada da Aydın Durmuş abimizin özel bir yeteneği vardı. Hobi olarak yaptığı çalışmaya bizde boya vererek destek olduk. İlçe merkezimizde de bu tür çalışmalar yapacak. Çok güzel bir el becerisi ve sanat anlayışı var. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

Ablasının anısını mahallelerin duvarlarına yaptığı resimlerle yaşatıyor
Ablasının anısını mahallelerin duvarlarına yaptığı resimlerle yaşatıyor
Ablasının anısını mahallelerin duvarlarına yaptığı resimlerle yaşatıyor
Ablasının anısını mahallelerin duvarlarına yaptığı resimlerle yaşatıyor

Trabzon, Aydın, Arsin, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ablasının anısını mahallelerin duvarlarına yaptığı resimlerle yaşatıyor - Son Dakika

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