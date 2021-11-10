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Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

10.11.2021 11:53
Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Esenler'de ablası Yıldız Gül'ün boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Esenler'de ablası Yıldız Gül'ün boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Balkaya'nın 'canavarca hisle kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle

cezalandırılması talep edildi.

Esenler'de 19 Nisan 2021'de Kemal Balkaya (40) tartıştığı ablası Yıldız Gül'ün boğazını kesmişti. Ablasını yaralı bir şekilde bırakan ve ölmesine neden olan Balkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hasta taşıyan ambulans boğazı kesilmiş yaralı kadını fark etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Nisan 2021'de Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Baştabya Askeri Kışlası'nın bitişiğinde bulunan yolda maktül Yıldız Gül'ün sürünerek ilerlediği, başka bir hasta taşıyan ambulansın ise yaralı kadını fark ettiği belirtildi. Hamile bir kadını taşıyan ambulansın yaralı Yıldız Gül'ü de alarak müdahale ettiği ve hastaneye götürdüğü iddianamede aktarıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Gül'ün hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapıldığı kaydedildi. Yapılan incelemelerde olayın gerçekleştiği yerden yola kadar yaklaşık 50 metrelik mesafede kan izlerinin bulunduğu açıklandı.

Sanık cinayeti işledikten sonra Bursa'ya kaçmak istemiş

Olay günü maktulün kardeşi Kemal Balkaya'nın ablasının evine geldiğinin ve birlikte dışarı çıktıklarının tespit edilmesi üzerine, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı iddianamede aktarıldı. Sanık Balkaya Bursa'ya gitmek üzereyken otogarda yakalanırken, iddianamede yer verilen ifadesinde "Ablam 2 evlilik yaptı. Resmi nikahlı eşinden ayrı bir şekilde çocukları ile birlikte yaşıyordu. Ablamın bir sevgilisi vardı. Bu nedenle tartıştık. Ablamla dışarı çıktık. Evden ayrılırken yanıma gerekirse ablamı korkutmak için bıçak aldım. Kışlanın altında ablama 'Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin' dedim. Ablam da bana 'ben istediğimi yaparım' dedi. Bunun üzerine ben ona tokat attım. Ablam kafama vurdu ve hakaret etti. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Ablam yerde yatıyordu kan akıyordu. Bıçak elimdeydi. Ablamı öldürdüğüm için pişmanım" dedi.

Maktul boğazı kesik şekilde sürünerek ana yola geldi

İddianamede sanığın ablasının boğazını 2-3 kez derin şekilde kestiği, maktulün boğazı kesik şekilde ana yola kadar sürünerek geldiği ve hayatını kaybettiği belirtildi. Sanığın olay günü canavarca davranarak maktulün boğazını kestiği ve yarı canlı şekilde olay yerinde bırakıp kaçtığı da iddianamede açıklanarak ablasına eziyet çektirdiği kaydedildi. Sanık Kemal Balkaya'nın 'canavarca hisle kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ambulans, Esenler, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ablasının boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
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