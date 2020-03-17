Ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürüp, arkadaşını yaraladı - Son Dakika

KONYA'da Hüseyin Ö. (32), ablası K.Ö.'nün 5 bin liralık borcu nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni Tunahan Ö.'yü (19) bıçaklayarak öldürdü, arkadaşı Ömer U.'yu (19) da ağır yaraladı. Gözaltına alınan Hüseyin Ö. ve olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Adem Ö. (39), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Şeker Mahallesi Leylak Hasan Dede Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Ö., iddiaya göre, yeğeni Tunahan Ö.'yü telefonla arayıp, "Ablam, annemin üzerinden 5 bin liralık kozmetik harcaması yapmış. Borç da annemle birlikte yaşadığımız için bize geldi. Annenin borcunu öde" dedi. Tunahan Ö.'nün tepki göstermesi üzerine dayı ile yeğen arasında tartışma çıktı. Tunahan Ö., tartışmanın ardından aralarında Ömer U.'nun da bulunduğu 5 arkadaşı ile anneannesiyle birlikte yaşayan dayısı Hüseyin Ö.'nün evine gitti. Yeğeninin geldiğini gören Hüseyin Ö. de ağabeyi Adem Ö. ile birlikte evin önüne çıktı. Dayı ile yeğen arasındaki tartışma, burada da devam etti. Hüseyin Ö., yeğeni Tunahan Ö. ve Ömer U.'yu göğüslerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tunahan Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer U.'nun ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Hüseyin Ö. ve olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Adem Ö. (39), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. ?