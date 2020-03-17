Ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürüp, arkadaşını yaraladı (2) - Son Dakika

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Ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürüp, arkadaşını yaraladı (2)
6 saat önce
AĞABEY VE KARDEŞİ TUTUKLANDIKonya'da Hüseyin Özcan (32) ablası K.Ö.'nün 5 bin liralık borcu nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) bıçaklayarak öldürürken, yeğeninin arkadaşı Ömer Uğur'u (19) ağır yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:46 Kaynak: DHA
AĞABEY VE KARDEŞİ TUTUKLANDI
Konya'da Hüseyin Özcan (32) ablası K.Ö.'nün 5 bin liralık borcu nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) bıçaklayarak öldürürken, yeğeninin arkadaşı Ömer Uğur'u (19) ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Özcan (32) ve olaya karıştığı tespit edilen ağabeyi Adem Özcan (39) çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
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