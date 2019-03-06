Son Dakika Haberleri: Ablasının Defninden 2 Saat Sonra Öldü

Ablasının Defninden 2 Saat Sonra Öldü

1 saat önce

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Perihan Kalaycı'nın (77) kardeşi Abdul Usta (75) ablasının toprağa verilmesinden 2 saat sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Ablasının Defninden 2 Saat Sonra Öldü, System.String[]
TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Perihan Kalaycı'nın (77) kardeşi Abdul Usta (75) ablasının toprağa verilmesinden 2 saat sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. 

İstanbul'da yaşayan ve bir süredir tedavi gören Rizeli Perihan Kalaycı önceki gün hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da dün defnedilen Perihan Kalaycı'dan 2 saat sonra kendisi de aynı şehirde yaşayan kardeşi Abdul Usta rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtığı teşhisi konulan Usta, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümünden birkaç saat önce ablası Perihan Kalaycı'nın toprağa verildiği mezarlıktaki akrabaları için dua ederken fotorafı çekilen Usta'nın bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. 

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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