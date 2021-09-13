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Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi - Son Dakika

Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi

13.09.2021 17:53

Başarılı oyuncu Demet Özdemir'in geçen ay evlenen ablası Derya Özdemir'in düğününe katılmamasının öğrenilmesi magazin gündemini salladı. Gelen yoğun tepkilerden sonra ünlü oyuncu sosyal medyada açıklama yaptı. Güzel oyuncu, iddiaları sosyal medya hesabından "Ablamla aram çok çok çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün…" diyerek yalanladı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir geçtiğimiz ay Yalçın Kale ile nikah masasına oturdu. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in ablasını düğünde katılmadığı ortaya çıktı.

ARALARININ BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Demet Özdemir'in Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği söylenirken o dönemde oyuncu ve Derya Özdemir'in arasının açık olduğu iddia edildi. Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir ve Yalçın Kale'nin 10 gün önce düzenlediği yemeğe ise gitti. Özdemir'in ablasını düğününe katılmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İDDİALARI YALANLADI

Demet Özdemir ablasıyla arasının açık olduğuna dair söylenen iddialara fotoğrafla yanıt verdi. Güzel oyuncu iddiaları sosyal medya hesabından "Ablamla aram çok çok çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün…" diyerek yalanladı. Bu arada Demet Özdemir ablasının düğününe katılmaması hakkında herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Ablasının düğününe katılmadığı iddia edilen Demet Özdemir'den açıklama: Ablamla aram çok iyi
Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi
Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi

Derya Özdemir, Demet Özdemir, Çeşme, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi - Son Dakika
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