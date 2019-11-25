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Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, U.D. (16) adlı erkek çocuğu, parkta ablasıyla birlikte gördüğü erkek arkadaşı Fesih Karasungur'u (22) bıçaklayarak, öldürdü.

Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, U.D. (16) adlı erkek çocuğu, parkta ablasıyla birlikte gördüğü erkek arkadaşı Fesih Karasungur'u (22) bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan U.D., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Gebze'ye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Manolya Parkı'nda meydana geldi. U.D. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, ablası ile erkek arkadaşı Fesih Karasungur'u parkta beraber gördü. Bu sırada U.D.'yi fark eden ablası, koşarak, parktan kaçtı. U.D. ise yanına geldiği Karasungur'a, üzerinden çıkardığı bıçağı sapladı. Karasungur, kanlar içinde yere yığılırken, U.D. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla parka gelen sağlık görevlileri, Karasungur'u ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Fesih Karasungur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan U.D.'yi Çayırova Fatih Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. U.D.'nin, ilk ifadesinde, ablasıyla arkadaşlık yapan Fesih Karasungur'u daha önce görüşmemeleri için uyardığını, parkta birlikte görünce bıçakladığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Polis, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
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