Son Dakika Haberleri: Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen F.K.'yi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi.

Ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen F.K.'yi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi.


Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, U.D. (16) ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen F.K.'yı (22) parka çağırdı. Burada konuşan şahıslar tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından U.D. yanında bulunan bıçakla F.K.'ya saldırdı. Olay sırasında ağır yaralanan F.K. sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, U.D. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde ifadesi alınan U.D., işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:19 Kaynak: İHA
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