Ablasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın cinayete kurban gitti - Son Dakika

İstanbul'da 2019'da hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Z.G.'nin öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen E.B. ile ablası M.D. ve ağabeyi İ.D. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.D., 18 Eylül 2019'da iki gündür kendisinden haber alamadığı evli ve 4 çocuğu olan kız kardeşi Z.G. hakkında polise kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polisin olaya ilişkin çalışma yürüttüğü 24 Eylül'de jandarma ekipleri, Çatalca'da ormanlık alanda yaklaşık bir hafta önce öldüğü belirlenen bir kadın cesedi buldu.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesette yapılan incelemede, kadının göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetten alınan parmak izinden kimlik tespiti yapılamayınca cenaze, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesindeki özel ekip, kimliği belirsiz kişiler üzerine yürüttüğü çalışma kapsamında, Çatalca'da ormanlık alanda bulunan cesetten alınan parmak izinin emniyet veri tabanındaki Z.G.'ye ait parmak iziyle eşleştirdi. Böylece, cesedin Z.G.'ye ait olduğu tespit edildi.

Polis, Z.G.'nin ikamet ettiği Beylikdüzü'ndeki güvenlik kamera görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) incelemeye aldı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu Z.G.'nin bir araçla Çatalca'ya gittiğini belirledi. Ekipler, aracın plakası üzerinden araç sahibi E.B.'ye ulaştı. Kayıp başvurusunda bulunulan Z.G. ile arasında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen evli ve iki çocuklu E.B., 8 Ocak'ta Hatay'da yakalandı.

Polis, Z.G.'nin ablası M.D. ve ağabeyi İ.D.'yi de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Şüpheli E.B. polise verdiği ifadesinde Z.G. ile konuşmak için Çatalca'ya gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söyledi. Şüpheli, olayın ardından Hatay'a gittiğini anlattı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çatalca Adliyesi'ne sevk edildi.