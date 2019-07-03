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Ablasının nişanlısını öldüren zanlı tutuklandı

22 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde, kına gecesinden bir gün sonra ablasının nişanlısını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kına gecesinden bir gün sonra ablasının nişanlısını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Güney Mahallesi'nde, ablasının nişanlısı Tugay Keser'i (24) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan N.G'nin (24), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı N.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Konak ilçesinde, 1 Temmuz'da meydana gelen olayda N.G, kına gecesinden bir gün sonra ablasının nişanlısı Tugay Keser'i tabancayla vurarak öldürmüştü.
Ablasının nişanlısını öldüren zanlı tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:20 Kaynak: AA
İzmir, Konak, Güncel
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