Ablasıyla Gönül İlişkisi Olan Adamı Öldüren Sanık Hakim Karşısında

İznik'te 2017 yılında kız kardeşleriyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla Hüseyin Koç'u (25) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan C.U. (18) ve ağabeyi Onur U.'nun (24) yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

İznik'te 2017 yılında kız kardeşleriyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla Hüseyin Koç'u (25) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan C.U. (18) ve ağabeyi Onur U.'nun (24) yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



27 Aralık 2017 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen olayda, Serpil U. ile gönül ilişkisi yaşayan Hüseyin Koç'un attığı telefon mesajlarını gören, Serpil U'nun kardeşi C.U., aynı numaradan ablası adına Hüseyin Koç'a mesaj atarak buluşma teklif etmişti. Hüseyin Koç, arkadaşı Eşref C.'yi de yanına alarak buluşma noktasına geldi. Buluşma yerine gelen C.U. ve Onur U. kardeşler ile iki gurup arasında kavga çıktı.



Çıkan kavgada C.U. yanında getirdiği tabanca ile Hüseyin Koç'u ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Bursa'nın Gemlik ilçesine kaçan Onur ve C.U. isimli kardeşler polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olayla ilgili iki tutuklu sanığın yargılamasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya katılan Onur U., "Olay günü ben, eşim, ağabeyimin eşi, ablam ve annem çarşıya alışverişe gittik. Mahalleye geri geldiğimizde, bir kalabalık vardı. Annem ve babama, kardeşim Can'ın arabasıyla hızlı bir şekilde ayrılıp gittiğini söylemişler. Annem ve babam kardeşimin peşinden koşarak gitmişler. Ben de onların peşinden koşarak gittim. Patika yolun dibinde kardeşimin aracını gördüm. Kardeşim ile Eşref C'nin kavga ettiğini gördüm. Annem Eşref'in üzerine kapanmış 'yapma' diyordu, babam da kardeşimi çekmeye çalışıyordu. Sonra babamın arabaya binin dediğini duydum. Kardeşim C'nin aracına binerek oradan ayrıldık. Kavganın ardından Gemlik'e gittik. Gemlik'te kardeşimin haber bültenlerine çıktığını gördüm. Kardeşimin kullandığı silah hiç elime geçmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi



C.U. ise, "Olay günü evde oturuyordum. Ablam Serpil ile birlikte telefonumuzu ortak kullanıyorduk, telefonu kız arkadaşımla mesaj atmak amacıyla aldım. Bir süre sonra telefona yabancı bir numaradan mesaj geldi, bu mesajı ablama gösterdim. Ablam, numara yabancı olduğu için mesajın kimden geldiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine WhatsApp üzerinde numaranın kime ait olduğunu buldum. Tekrar ablama gösterdim. Biraz zorladığım, üstüne gittim, bağırdım, sonrasında ablam meseleyi anlattı. Ablam, Hüseyin Koç tarafından cinsel ve sözlü tacize uğradığını belirtti. Hüseyin ile mesajlaşmaya devam ettim. Bir gün sonra işten erken çıkıp Hüseyin ile buluştum. Hüseyin'in yanına gitmeden, evden yanıma silahımı almıştım. Hüseyin'in yanına gittiğimde küfürleştik. O sırada Hüseyin bana yumruk salladı. O sırada kaçarken silah patladı, Hüseyin yere düştü. Yere düşüncü korktum panikledim, kaçmaya başladım. Kaçarken Eşref denk geldi. Onla da kavga etmeye başladım. Babam o sırada gelip bana tokat attı. Arabaya binip mahalleye geldik. mahallede birkaç kişi, buradan gitmeniz gerek dediler. Biz de korktuk Gemlik'e gittik. Gemlik'te İznik haberlerine baktım, Hüseyin'in öldüğünü öğrendim. Ben maktulü öldürmek için olay yerine gitmemiştim" diye konuştu.



Şahit Eşref C. ise, "Serpil ile Hüseyin tarlaya giderek konuştu. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra Serpil'in kardeşleri, babası ve annesi geldi. Serpil'in babası, Onur'a bir silah verdi. Hüseyin kaçacaktı, Onur havaya ateş etti. Ardından da Hüseyin'e doğru ateş etti. Hüseyin yere düştü. Hüseyin'in öldüğünden emin olana kadar başında beklediler. Bana da seni de öldürürüz dediler. Hüseyin'e ateş eden Onur'dur" dedi.



Mahkeme heyeti Onur U. ve C.U'nun tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tutuklu sanıkların cep telefonlarının incelenmesi talimatı ile duruşmayı 14 Mayıs 2019 tarihine erteledi. - BURSA

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