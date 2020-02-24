Ablasıyla ilişki yaşayan komşu esnafı öldüren kardeşe,12.5 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ablasıyla ilişki yaşayan komşu esnafı öldüren kardeşe,12.5 yıl hapis - Son Dakika

Ablasıyla ilişki yaşayan komşu esnafı öldüren kardeşe,12.5 yıl hapis

6 saat önce

KAYSERİ'de, ablasıyla ilişki yaşadığını ileri sürdüğü esnaf komşusu Burak Sabuncu'yu (24) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Talha Uludağlar (17) 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ablasıyla ilişki yaşayan komşu esnafı öldüren kardeşe,12.5 yıl hapis, System.String[]

KAYSERİ'de, ablasıyla ilişki yaşadığını ileri sürdüğü esnaf komşusu Burak Sabuncu'yu (24) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Talha Uludağlar (17) 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 16 Eylül günü Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşanan olayda, Talha Uludağlar, sokakta karşılaştığı Burak Sabuncu'yu ablası A.U. ile gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Sabuncu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Talha Uludağlar ise tutuklandı.

Soruşturma aşamasında, "Olaydan 1 ay önce ablam ve annem konuşurken, ablam ağlıyordu, Burak'ın kendisini taciz ettiğini, zorla İstanbul'a götürdüğünü ve telefonu elinden aldığını söyledi. Ben de bu duruma kızdım, olay günü arkadaşımın tekstil dükkanına giderken, Burak'ın bulunduğu iş yerinin köşe başında Burak'ı ve yanında tanımadığım iki kızı tesadüfen gördüm. Kendimi kaybettim ve yanımdaki bıçak ile Burak'ın arkasından koşarak bacaklarından bıçakladım. O an kendimi kaybettim, ne yaptığımı hatırlamıyorum" şeklinde ifade veren Talha Uludağlar'ın yargılaması Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı oturumla görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti, Uludağlar'ı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, sanığın yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi halini dikkate alarak, 12.5 yıla düşürdü.


Kayseri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
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