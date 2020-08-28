Ablayı bıçaklayan platonik aşık: Yaralama kastım yoktu - Son Dakika

ANTALYA'da platonik aşık olduğu Sennur N.'nin güzellik salonu sahibi ablası Şenay N.'yi, aşklarına engel olduğu gerekçesiyle iş yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan Süleyman T. (45) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Süleyman T. ifadesinde, "Yaralama kastım yoktu" dedi.

Olay, 25 Ağustos Salı saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak'taki bir güzellik salonunda meydana geldi. Otomobiliyle bir binanın giriş katındaki güzellik salonuna gelen Süleyman T., balkonda oturan Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden bıçakladı. Saldırıyı gören Sennur N., Süleyman T.'ye engel olmak istedi. Ancak saldırgan Sennur N.'yi bıçak tehdidiyle engelledi. Ardından da geldiği otomobille kaçtı. 3 bıçak darbesi alan Şenay N., çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Ameliyat edilen abla, tedavi altına alındı.