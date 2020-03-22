Son Dakika › Dünya › Abluka altındaki Gazze'de endişelendiren koronavirüs vakaları - Son Dakika Dünya
Abluka altındaki Gazze'de endişelendiren koronavirüs vakaları
6 saat önce
Abluka altındaki Gazze'de ilk 2 koronavirüs vakası görüldü. Karantinaya alan kişilerin Pakistan'dan gelen evli bir çift olduğu açıklandı.
İsrail ve Mısır'ın sınır kapılarını kapattığı abluka altındaki Filistin'in 2 milyon nüfuslu Gazze şehrinde yurt dışından gelen iki kişide koronavirüs tespit edildi.
Gazze Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, geçen perşembe Pakistan'dan dönen evli bir çifte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:45
Son Dakika BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı