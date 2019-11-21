Son Dakika Haberleri: Abluka altındaki Gazze'de gönüllü arkadaşlarıyla sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Son Dakika Güncel Abluka altındaki Gazze'de gönüllü arkadaşlarıyla sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze'de gönüllü arkadaşlarıyla sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

6 saat önce

Filistinli Said el-Ar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Zehra kentinde kurduğu dernekle hem sokak hayvanlarının bakımını sağlıyor hem de bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Abluka altındaki Gazze'de gönüllü arkadaşlarıyla sokak hayvanlarına sahip çıkıyor, System.String[]

Filistinli Said el-Ar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Zehra kentinde kurduğu dernekle hem sokak hayvanlarının bakımını sağlıyor hem de bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Küçüklüğünden beri hayvanlara karşı büyük sevgi duyan, onların bakımları ve beslenmeleriyle ilgilenen Ar, sokaktaki dostlarına daha fazla yardımcı olabilmek için 2006'da "Sellale Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği"ni kurdu.

AA muhabirine konuşan Ar, dernekte Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinden 15 kişilik gönüllü bir ekiple çalıştıklarını belirtti.

Gönüllü arkadaşlarının hepsinin farklı görevi olduğunu aktaran Ar, hayvan haklarına dair farkındalığı artırmak için sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaptıklarını ifade etti.

Sahipsiz kedi ve köpeklerin tedavisinde kullandıkları ilaçları Filistin'deki destekçilerinden ve Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığından bağışlarla elde ettiklerini dile getiren Ar, bununla birlikte bağışların yeterli olmadığına dikkati çekti.

Siyasi bölünmüşlük çalışmalarını engelledi

Hayvan dostu Ar, derneğin kuruluş aşamasında destek bulmakta birçok engelle karşılaştıklarını, ayrıca Filistin topraklarında siyasi ve coğrafi bölünmüşlükten dolayı 2007 yazında çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yaklaşık 8 yıllık aranın ardından 2015'te derneğin çalışmalarına tekrar başladığını belirten Ar, şu an iki dönümlük bir alanda hayvanlarla ilgilendiklerini dile getirdi.

Son zamanlarda derneğe destek verenlerin sayısının arttığını aktaran Ar, merkezde tedavileri yapılan kedi ve köpekleri bazen sahiplenmek isteyenler olduğunu da ifade etti.

Hayvanları sahiplenenler her hafta fotoğraf ve video gönderiyor

Said el-Ar, bu taleple gelenlere hayvanların bakımını ihmal etmemelerini şart koştuklarını, ayrıca her hafta sahiplenilen hayvanın fotoğraf ve videosunu istediklerini söyledi.

Yardıma muhtaç tüm hayvanlarla ilgilenebilmek için gönüllü ekibini genişleterek bakım, koruma ve tedavi hizmetlerini artırmak istediğini belirten Ar, yetkili makamlar ve vatandaşlara sokak hayvanları için daha fazla destek vermeleri çağrısında bulundu.

Filistin Tarım Bakanlığı verilerine göre, Gazze'de 20'si devlet kurumlarında toplam 100 veteriner ve hayvanlar için test, tanı hizmetleri sunan 3 laboratuvar bulunuyor.

Filistin, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı
Kızına yaptığı mevlitle tepki çeken fenomen Büşra Nur Çalar ilk kez konuştu: Ben vergisini veriyorum 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı Bakıcılarının masaj yaptığı timsahın keyifli anları görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:22:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abluka altındaki Gazze'de gönüllü arkadaşlarıyla sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]