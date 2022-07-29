İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara Gazze'den destek

Abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde alıkonulan ve özellikle cezaevinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla cuma namazını Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde eda etti.

İslami Cihad Hareketinin çağrısı üzerine çok sayıda Filistinli, Gazze'deki Kızılhaç binası önünde toplandı. Cuma namazını burada kılan cemaat, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için dua etti.

Cuma hutbesini okuyan İslami Cihad Hareketi yetkilisi Tevfik Kanneyta, bazısı açlık grevi yapan İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest kalması için Filistin gruplardan tüm seçenekleri ve araçları kullanmalarını talep etti.

"Onları kurtarmak için çalışmak tüm Müslümanların görevi ve sorumluluğudur." diyen Kanneyta, tüm İslam ülkelerine Filistinli tutuklularla dayanışma çağrısı yaptı.

Filistinli tutuklu Raid Reyyan'ın İsrail hapishanelerindeki "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için 113 gündür devam ettiği açlık grevine dün ara verdiği belirtilmişti.

Bir diğer Filistinli tutuklu Halil Avavde (40) ise idari tutukluluğunun kaldırılması teminatına karşılık 111 gün sürdürdüğü açlık grevini 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 21 gün önce yeniden açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.