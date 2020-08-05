Abluka altındaki Gazze'den Lübnan'a "Beyrut, güçlü ol" mesajı - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, dünkü patlamayla sarsılan Lübnan halkına destek için gösteri düzenlendi.

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'de gerçekleştirilen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.

Göstericiler Lübnan ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'den Lübnan'a: Acımız bir", " Beyrut, güçlü ol" gibi destek mesajları içeren dövizler taşıdı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, burada yaptığı konuşmada, " Beyrut Limanı'nda yaşanan elim olay nedeniyle hepimiz birlik ve beraberlik içinde Lübnan'daki halkımızın yanında yer alıyoruz." dedi.

Eylemin, Filistin meselesine destek olan Lübnan halkına duyulan vefanın bir göstergesi olduğuna işaret eden Kasım, bu felaketten kurtulana kadar Hamas'ın Lübnan'daki tüm olanaklarının halkın hizmetinde olduğunu ifade etti.

Kasım, Lübnan ile Filistin arasında "Arap halkları ve kardeşlik" temelinde güçlü ilişkiler olduğuna işaret ederek, bu elim krizden çıkabilmesi için her zaman Lübnan halkının yanında yer alacacaklarının altını çizdi.

Hamas Sözcüsü ayrıca dünyaya "maruz kaldığı krizden çıkabilmesi için Lübnan'a destek" çağrısında bulundu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.