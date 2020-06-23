Abluka altındaki Gazze, ikinci darbeyi koronavirüsten aldı - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze, ikinci darbeyi koronavirüsten aldı

Gazze Şeridi'nde, 13 yıldır süren İsrail ablukasının yanı sıra hükümetin koronavirüsün yayılmasını engellemek için aldığı önlemlerin ticaretin durgunlaşması ve yoksulluğun artmasına yol açtığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde, 13 yıldır süren İsrail ablukasının yanı sıra hükümetin koronavirüsün yayılmasını engellemek için aldığı önlemlerin ticaretin durgunlaşması ve yoksulluğun artmasına yol açtığı bildirildi.

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Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, gıda güvensizliğinden muzdarip ailelerin sayısında artış yaşandığı, bunların son yıllarda yüzde 70'ten yüzde 73'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, binlerce Filistinli ailenin fakirleştiği ifade edilerek, insani durumda yaşanan çöküşü azaltmak için Filistinlilere yapılan nakit ve gıda yardımı akışının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'de ekonomik faaliyetlerde keskin bir düşüş yaşandığına vurgu yapılan açıklamada şöyle devam edildi:

"Özellikle Filistin hükümeti tarafından, koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan bir dizi önlem sonrasında ülkede yoksulluğun şiddetinde ve yoksul sayısında artış oldu. Devam eden ablukanın yanında, hükümet tarafından alınan bu önlemler sonucunda Gazze Şeridi, ticaret ve pazar hareketliliğinde durgunlukla karşı karşıya bulunuyor. Turizm ve ulaştırma sektörü faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesi, birçok sektördeki üretim tesislerinin faaliyetini durdurması ve ülkedeki en büyük iş istihdamını oluşturan özel sektörün işçileri elinde tutma kapasitesinin düşmesi gibi sonuçları ortaya çıkardı. Kamu çalışanlarıyla emeklilerin maaşlarının gecikmesi, şehit ve gazi ailelerine yapılan maddi yardımın durdurulması, insani krizin daha da artmasına neden oldu."

Beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek miktar ve kalitede yiyecek elde etmek isteyen vatandaşlar için gıda sektöründe zorluklar ve engellerin arttığına işaret edilen açıklamada, Gazze'deki insani durumun kötüleşmesi ve yaşanabilecek felaketler hakkında uyarıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun hızlı bir şekilde Gazze kuşatmasını sona erdirmek için müdahale etmesi ve Filistinlilere destek sağlaması çağrısına yer verildi.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:25 Kaynak: AA

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