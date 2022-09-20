Gazze'deki gösteride BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına destek çağrısı yapıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) daha fazla destek olması istendi.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, Hamas'ın Mülteci İşleri Dairesinin çağrısı üzerine Gazze kentindeki BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü (UNSCO) binası önünde toplandı.

Uluslararası kuruluşlardan UNRWA'ya mali desteği artırmasını talep eden göstericiler, "BM Genel Kurulundan UNRWA için açık bir yetki, sürekli bir bütçe ve mülteci koruma yasası talep ediyoruz." ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı.

Gösteride, Hamas'ın Mülteci İşleri Dairesinin BM Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde 22 Eylül'de toplanacak olan UNRWA'ya bağış yapan ülkelere hitaben yazdığı mesaj okundu.

UNRWA'ya sürdürülebilir mali destek sağlanması ve bütçe açığının kapatılması için çalışmanın gerekliliğinin vurgulandığı mesajda, Arap ülkelerine UNRWA'nın bütçesini desteklemek için mali taahhütlerini yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

Mesajda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den UNRWA'nın mali krizinin sona ermesini sağlamak için temaslarını yoğunlaştırması talep edildi.

Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 5,5 milyondan fazla Filistinli mülteciye başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel hizmetler sağlayan UNRWA, son yıllarda bağışçı ülkelerin desteklerini azaltması sebebiyle projelerine kaynak bulmakta zorlanıyor.