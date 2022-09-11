İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan Filistinli hasta tutuklu için gösteri yapıldı - Son Dakika
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İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan Filistinli hasta tutuklu için gösteri yapıldı

11.09.2022 14:50
İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan Filistinli hasta tutuklu için gösteri yapıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanesinde tutuklu akciğer kanseri Nasır Ebu Hamid'in serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanesinde tutuklu akciğer kanseri Nasır Ebu Hamid'in serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde düzenlenen gösteride, sağlık durumu ağırlaşan Nasır Ebu Hamid'in serbest bırakılması istendi.

Eyleme katılan Uluslararası Hukuk Kuruluşları Sendikası Sözcüsü Tamir ez-Zeanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastası Ebu Hamid'in sağlık durumunun kritik olduğunu, ölüm döşeğinde olduğunu belirterek, salıverilmesi için İsrail'e yoğun baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

Ebu Hamid'in sağlık durumunun İsrail Hapishaneler İdaresinin sistematik bir şekilde Filistinli tutuklulara, özellikle de hastalara karşı yürüttüğü "tıbbi ihmal politikası" neticesinde kötüleştiğine dikkati çeken Zeanin, İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı tıbbi ihmal aracılığıyla "yavaşça öldürme politikası" güttüğünü söyledi.

Ebu Zeanin, tüm ilgili uluslararası kurumlardan Ebu Hamid'in hayatının kurtarılması için harekete geçmesini talep etti.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinden olan Ebu Hamid, "Fetih Hareketinin kolu olan Aksa Şehitleri Tugayı'na mensup olmak ve İsrail askerlerine karşı eylem yapmakla" suçlanarak 2002 yılında tutuklanmış ve hakkında 7 kez müebbet hapis cezası verilmişti.

Ebu Hamid'in 5 kardeşi de İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunurken, Tel Aviv makamları ailesinin evini birkaç kez yıkmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan yazılı açıklamada, şu anda İsrail hapishanesinde tutuklu olan ve akciğer kanseri Nasır Ebu Hamid'in (50) durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasını" tavsiye eden bir rapor bulunmasına rağmen serbest bırakılmadığı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca İsrail Hapishaneleri İdaresi hasta mahkumları hastanelere transfer etmeyi ve tıbbi muayeneler yaptırmayı kasten "ertelemekle" suçlanmıştı.

Esirler Cemiyeti, İsrail'de 1967'den bu yana hapishanelerde ölen 231 Filistinliden 73'ünün "tıbbi ihmal" sonucunda hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan Filistinli hasta tutuklu için gösteri yapıldı - Son Dakika

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